В Донецке ситуация относительно спокойная - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на вечер 2 ноября, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, КП «Донецкгорводоканал» стабилизировал ситуацию с водоснабжением в городе.

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Предприятие не только подает воду горожанам, но и в полной мере обеспечивает необходимыми объемами воды ККП «Донецкгортеплосеть» для поддержания работы котельных и проведения отопительного сезона.