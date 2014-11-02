В Донецке ситуация относительно спокойная - горсовет
22:27, 02 ноября 2014Общество
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В Донецке в настоящее время обстановка сохраняется относительно спокойной.
В Донецке ситуация относительно спокойная / ostro.org
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении также отмечается, что по состоянию на вечер 2 ноября, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, КП «Донецкгорводоканал» стабилизировал ситуацию с водоснабжением в городе.
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Предприятие не только подает воду горожанам, но и в полной мере обеспечивает необходимыми объемами воды ККП «Донецкгортеплосеть» для поддержания работы котельных и проведения отопительного сезона.
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