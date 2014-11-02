Во Львове переселенцы из Донбасса провели акцию протеста (фото)

Около 70 жителей Донецкой и Луганской областей, которые временно проживают во Львовской области, провели акцию в знак протеста против незаконных выборов, которые сегодня проводятся в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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Участники акции держали плакаты и транспоранты с надписями на украинском и русском языках: "Донецк - мой дом! Украина - Родина", "Донбасс не голосует - Донбасс протестует", "Украинский Донбасс против террора", "Нет оккупации Донбасса", "Мы - луганчане, и мы не голосуем 2 ноября", "Нет незаконным выборам на Донбассе", "Донбасс+Украина=будущее".

Участники акции отмечали, что сегодня в городах Украины, где живут переселенцы с востока, проходят подобные акции в форме Всеукраинского марафона "Украинский Донбасс против террора", чтобы засвидетельствовать, что далеко не все жители Донецкой и Луганской областей поддерживают сепаратизм, и патриоты Украины на востоке также есть.

После завершения акции ее участники прошли пешим ходом по проспекту Свободы к памятнику Тарасу Шевченко, где вместе исполнили гимн Украины.