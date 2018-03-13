Накануне Приморский районный суд Одессы вынес обвиняемому приговор в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Согласно «закону Савченко», он отбыл наказание и вышел на свободу.

В Одессе осужденный за сепаратизм и подготовку терактов «антимайдановец» вышел на свободу по «закону Савченко». Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, речь идет об одном из троих мужчин, задержанных в Одессе почти 4 года назад на улице Космонавтов, ранее неоднократно судимом 37-летнем уроженце Черниговской области.

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Отмечается, что накануне Приморский районный суд Одессы вынес обвиняемому приговор в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества.

Мужчина обвинялся в незаконном обращении и хранении оружия, совершении терактов, подготовке к умышленному убийству, посягательстве на жизнь правоохранителя, участии в массовых беспорядках и пр.

Однако, согласно «закону Савченко», считается, что злоумышленник, который также принимал активное участие в массовых беспорядках в Одессе на стороне антимайдана 2 мая 2014 года, уже отбыл наказание.

Правоохранитель добавил, что, по данным следствия, задержанная в 2014 году группа получила «заказ» на похищение или убийство двоих известных проукраинских активистов – Марка Гордиенко и Романа Девятова. В частности, Гордиенко тогда спасло то, что он на мотоцикле поехал ранее незапланированной дорогой.

Задержанные планировали взрывы, один из которых был осуществлен в районе Аркадии. За эти преступления подрывники получили от своих координаторов $10 тыс.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины 28 мая 2014 года задержали на улице Космонавтов в Одессе трех граждан Украины, которые за денежное вознаграждение 25 мая устроили взрыв во дворе одной из центральных гостиниц города (в Аркадии) и готовили еще серию взрывов в общественных местах города.

Сообщалось, что террористической группой руководил 40-летний мужчина.

Все задержанные входили в движение «Православное казачество». Во время задержания они пытались оказывать вооруженное сопротивление.

В ходе обыска арендованного помещения подрывников изъяты боевой пистолет «CZ-75» с «глушителем», пистолет калибра 7,62 мм, охотничий обрез, травматическое оружие, боевые заряды разного калибра, «коктейли Молотова», военная амуниция, самодельные взрывные устройства с компонентами для их изготовления, холодное оружие.