Суд над Зайцевой: фигурантка кровавого ДТП поклялась, что никогда не сядет за руль

Водитель Lexus также подтвердила, что полностью признает свою вину.

Участница ДТП с шестью погибшими в центре Харькова Елена Зайцева попросила прощения у потерпевших и поклялась, что никогда не сядет за руль.

Об этом девушка заявила во время сегодняшнего судебного заседания, передает NewsRoom.

Зайцева также в очередной раз заявила о полном признании вины и готовности понести любое наказание, которое изберет ей суд. Кроме того, девушка сообщила, что планирует помогать семьям потерпевших после отбытия ею тюремного срока.

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Также фигурантка дела о кровавом ДТП отказалась назвать имена людей, с которыми была в ресторане накануне трагедии.

При этом подсудимая подтвердила, что весь злосчастный день она провела вместе с Мариной Ковалевой, а вечером подруги ужинали в таверне "Чили" в компании неких знакомых. Девушка заверила, что перед аварией она не употребляла ни спиртное, ни какие-либо запрещенные вещества.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.