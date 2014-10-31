Госкино поддержало инициативу запрета фильмов и сериалов с Пореченковым
Государственное агентство по вопросам кино по представлению Министерства культуры и СБУ принимает меры по аннулированию удостоверений на право распространения и показа фильмов и телесериалов с участием российского актера Михаила Пореченкова.
Об этом говорится в сообщении Госкино на странице в соцсети. "Госкино выражает возмущение относительно визита российского актера Михаила Пореченкова на территорию Украины и его участия в противоправной деятельности террористической организации "ДНР"", - говорится в сообщении.
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30 октября российский актер прибыл в Донецк, хотя, в связи с его поддержкой аннексии Россией Крыма, въезд на территорию Украины ему запрещен.
Как отметил председатель Госкино Филипп Ильенко "реагируя на поддержку террористической деятельности актером Михаилом Пореченковым, мы одобряем инициативу запрета фильмов с участием Пореченкова".
Напомним, что за последнее время Госкино запретило 3 фильма с участием Михаила Пореченкова - "Поддубный", "Белая гвардия" и "Спецназ".