Госкино поддержало инициативу запрета фильмов и сериалов с Пореченковым

Об этом говорится в сообщении Госкино на странице в соцсети. "Госкино выражает возмущение относительно визита российского актера Михаила Пореченкова на территорию Украины и его участия в противоправной деятельности террористической организации "ДНР"", - говорится в сообщении.

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30 октября российский актер прибыл в Донецк, хотя, в связи с его поддержкой аннексии Россией Крыма, въезд на территорию Украины ему запрещен.

Как отметил председатель Госкино Филипп Ильенко "реагируя на поддержку террористической деятельности актером Михаилом Пореченковым, мы одобряем инициативу запрета фильмов с участием Пореченкова".

Напомним, что за последнее время Госкино запретило 3 фильма с участием Михаила Пореченкова - "Поддубный", "Белая гвардия" и "Спецназ".