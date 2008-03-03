В Киеве задержали объявленного в розыск депутата

В Киеве сегодня задержан объявленный в розыск депутат Верховной Рады Крыма Рувим АРОНОВ.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму.

«Рядовые граждане Украины совершенно бескорыстно откликнулись на призыв милиции, и благодаря их помощи сегодня - в день 50-летия создания футбольного клуба «Таврия» - в Киеве был задержан объявленный в розыск «легендарный» депутат Верховной Рады АР Крым, бывший генеральный директор ЗАО «ФК Таврия» Рувим АРОНОВ (Р.АРОНОВ был спортивным директором СК "Таврия" - УНИАН)», - говорится в сообщении.

МВД выражает благодарность средствам массовой информации за обнародование списка находящихся в розыске «героев» бандитского Крыма.

Как сообщал УНИАН, в 1990-х годах две наиболее мощные организованные преступные группировки - "Башмаки" и "Сейлем" - вели между собой борьбу за раздел сфер криминального влияния на полуострове. Кроме того, в Крыму действовали еще ряд группировок. С 90-х годов в Крыму осталось не расследованными более 230-ти "расстрельных дел".

По данным МВД Украины, Р.АРОНОВ является одним из руководителей группировки "Башмаки", на счету которой, в частности, 50 убийств, похищения людей и т.д. Все это происходило на протяжении 1991-2005 годов.

В 2006 году Р.АРОНОВ и ряд других членов ОПГ "Башмаки" были объявлены в розыск. Р.АРОНОВ скрывался от следствия в Израиле, затем, по некоторым данным, в Германии.