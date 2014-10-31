Командование РФ приказало срочно парализовать трассу на Мариупольском направлении - Тымчук

Продолжается засылка диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника по направлению трассы Донецк-Мариуполь. Российское командование поставило задачу своим подразделениям и местным бандформированиям в экстренном режиме парализовать трассу на Мариупольском направлении.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Также отмечены попытки ДРГ противника проникнуть в район западнее Мариуполя с целью блокирования трассы Новоазовск – Одесса (Е58). Украинские войска проводят активные мероприятия по поиску и нейтрализации данных ДРГ", - отмечает он.

Эксперт сообщает, что в районе Мариуполя ДРГ противника проводят разведку целей (блокпосты, командные пункты, позиции, базовые лагеря украинских войск). Также проводится разведка результатов стрельбы. Противник стремится нанести огневое поражение украинским войскам на передовых позициях при помощи интенсивной артиллерийской стрельбы.

По такой же схеме (пристрелка, затем массированные огневые удары по стационарным целям) противник ведет боевые действия Волновахском направлении. Схемы объектов для ударов и оценку результатов стрельбы также проводят ДРГ.