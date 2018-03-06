СМИ: Наличие единого оператора лотерей может вывести рынок из тени

Как известно, операторы проведения государственных лотерей обязаны получить лицензию Минфина.

Наличие одного оператора лотерей, контролируемого государством, позволит вывести украинский лотерейный рынок из тени и полностью ввести его в законное русло.

Такое мнение высказал автор статьи «Чистая игра, или преимущество лотерейной монополии государства», опубликованной изданием «Деловая столица».

«По разным причинам рынок лотерей в Украине наполовину находятся в тени. А легальная часть этого вида деятельности переживает сейчас свои худшие времена. И есть еще одна проблема, из-за которой мы все теряем деньги: теневой рынок невозможно учесть и обложить налогами. Поэтому наличие одного оператора лотерей, контролируемого государством, позволит учитывать каждый купленный лотерейный билет», - отмечается в статье.

Как известно, операторы проведения государственных лотерей обязаны получить лицензию Минфина. В 2017 году Минфин их разработал и подал в Кабмин на рассмотрение, но некоторые профильные ведомства сперва долго не ставили свою визу под документом и не предоставляли свои замечания, а затем, в феврале 2018 года, подвергли критике ряд норм закона вместо того, чтобы просто его выполнить. Кроме того, положение лотерейного рынка усугубляется и тем, что два оператора лотерей - МСЛ и "Патриот", за которыми стоят российские акционеры, попали в санкционный список, и им фактически запрещена любая деятельность и право на получение лицензий.

«Как только звучит слово «монополия», тут же возникают дурные ассоциации. Но монополия государства на организацию лотерей продиктована тремя факторами, которые нужно учитывать. Лотереи должны быть серьезно защищены от разного рода мошенничества и фиктивных компаний. Присутствие на рынке государства в качестве монополиста подразумевает простой факт: если оператор лотереи не государственный или без лицензии, значит, это мошенник, и значит, играть тут не стоит», - подчеркивается в материале.

Автор статьи отмечает, что лотерея во всем мире проводится с учетом защиты интересов игроков, общества и местных общин. Если деятельность участников конкурентного рынка направлена на получение прибыли, то целью одного оператора лотерей под контролем государства является ограничение азарта игроков, контроль за невозможностью доступа к игре малоимущего населения, несовершеннолетних, других людей, которые не в состоянии контролировать свои расходы. То есть, в углу деятельности государственной монополи находится ответственная игра.

Кроме того, значительная часть прибыли от проведения лотереи при монопольной модели направляется в бюджеты разных уровней в виде налоговых отчислений или на социальные цели, например поддержку культуры или образования, в виде прямого финансирования.

«Простота этих принципов давно оценена во многих странах мира, где нет мошенничества, где проверить наличие лицензии легко, где компании без лицензии не работают и где выплата выигрыша безусловна. Возможно, Украине тоже не стоит бояться монополий? Какую бы страну Европы мы ни взяли в качестве примера для подражания, мы обнаружим, что в 90% случаев там один лотерейный оператор», - резюмирует автор материала.

Как сообщалось в СМИ, уже в ближайшее время Кабинет министров намерен утвердить лицензионные условия для участников лотерейного бизнеса в Украине, которые урегулируют рынок и установят четкие правила деятельности.