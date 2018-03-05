На Житомирщине в январе-феврале граждане получили почти 319 млн грн госпомощи - ОГА

В Государственном бюджете Украины на 2018 год на выплату государственной помощи отдельным льготным категориям Житомирской области предусмотрена субвенция на общую сумму 2 млрд 226,1 млн грн.

На Житомирщине за два месяца этого года жители области получили почти 319 млн грн государственной помощи.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения облгосадминистрации.

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Так, в течение января-февраля 2018 года на Житомирщине государственные виды помощи получили 58,7 тыс. семей с детьми, 12,8 тыс. малообеспеченных семей, 18,1 тыс. человек с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью на общую сумму 313,1 млн грн.

Кроме указанных видов помощи, в январе-феврале социальную помощь и денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям выплатили 592 воспитанникам в 37 детских домах семейного типа и 195 приемным семьям на общую сумму 5,5 млн грн.

В целом же, в Государственном бюджете Украины на 2018 год на выплату государственной помощи отдельным льготным категориям Житомирской области предусмотрена субвенция на общую сумму 2 млрд 226,1 млн грн. Эти средства направят семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, и тому подобное.