Всемирный банк увеличил максимальный срок погашения кредитов

Всемирный банк (ВБ) увеличил максимальный срок погашения кредитов с 25 до 30 лет, также увеличен средний срок погашения до 18 лет для всех новых заимствований ВБ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка.

Согласно предоставленной информации, такое решение было принято 12 февраля Советом исполнительных директоров ВБ.

«Для Украины средний срок погашения кредитов увеличится с 11,25 до 18 лет, то есть на 60%, а максимальный срок погашения - с 25 до 30 лет», - говорится в сообщении.

На сегодня процентные ставки по кредитам ВБ с фиксированным спредом находятся на уровне ставки ЛИБОР + 8 базисных пунктов и почти равняются ставке ЛИБОР для заимствований с переменным спредом (для обоих продуктов указана полная стоимость). В сентябре 2007 года были отменены все комиссии, за исключением небольшой одноразовой комиссии в размере 0,25 процента, которая уже учтена в полной стоимости кредитов.