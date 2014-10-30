На Луганщине коммунальные платежи украинцев получают боевики

Об этом пишет в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В населенных пунктах, подконтрольных «ЛНР», происходит прием платежей от населения за электроэнергию, газ и воду (««Свердловскмежрайгаз», «Лугансквода» и др.)", – сообщил он.

По словам Тымчука, часть этих средств поступает главарям террористических формирований. Украина денег не получает.

Читайте такжеБоевики снова начали обстреливать Станицу Луганскую, власти просят помощь у армииКроме того, в составе российской группировки РЭБ и РТР на Донбассе к активной деятельности приступила специализированная группа дезинформации. Группа состоит из специалистов ГРУ ГШ ВС РФ, добавил эксперт.