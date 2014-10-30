Польский эксперт объяснил, почему Запад не считает "ЛНР" и "ДНР" террористами

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал аналитик Польского института международных отношений PISM Евгений Воробьев.

"Проблема заключается в том, что, если признать эти организации террористическими, то официально нужно признавать Россию страной-спонсором терроризма, поскольку есть установленные факты прямой и косвенной поддержки россиянами этих организаций", - сказал он.

"Это автоматически будет означать введение санкций не на определенный период, а таких, которые будет намного сложнее отменить, как, например, введенные против террористических групп на Ближнем Востоке. Санкции, которые действуют десятилетиями, а не годами", - отметил он.

По словам эксперта, европейские политики считают, что такой путь заблокирует возможность для переговоров с Россией для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Читайте такжеЕС может усилить санкции против РФ, если она признает выборы в "ДНР" и "ЛНР" "Во многих европейских столицах есть понимание, что если признать эти самопровозглашенные республики террористическими организациями, это потребует постоянных санкций против России, а они этого очень не хотят", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, поддерживаемые Россией боевики провозгласили Донецкую и Луганскую народную республики в апреле этого года, заявив, что не будут подчиняться центральным властям в Киеве, которые официально объявили их террористами и заявили о намерении добиваться аналогичного признания того же западными государствами.

По данным ООН, противостояние на востоке Украины уже унесло жизни, по меньшей мере, 3,7 тысяч человек, более миллиона вынуждены были изменить место проживания.

Среди жертв этого противостояния почти 300 пассажиров самолета Малайзийских авиалиний, который в июле был сбит, по данным Киева и западных спецслужб, пророссийскими боевиками.