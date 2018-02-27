На Житомирщине у нелегальных копателей янтаря изъяли более 500 боеприпасов: проводится экспертиза

Назначено проведение геммологической экспертизы по изъятому янтарю и криминалистической экспертизы по исследованию боеприпасов и холодного оружия.

На Житомирщине у нелегальных добытчиков янтаря изъято более 500 боеприпасов, проводится экспертиза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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"Коростенской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Овручского района по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины",- сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования местной прокуратурой совместно с национальной полицией и Службой безопасности проведено санкционированные обыски в домовладениях нескольких жителей Овручского района и изъято незаконно добытый янтарь, четыре мотопомпы и прочее оборудование для нелегальной добычи янтаря, 6 предметов, похожих на холодное оружие, более 500 боеприпасов, а также автомобиль.

По ходатайству, согласованному с местной прокуратурой, постановлениями Овручского районного суда от 22-23 февраля 2018 года на нелегально добытое драгоценные камни, боеприпасы, автомобиль, орудия для незаконной добычи и все остальное имущество наложен арест.

Досудебное расследование, которое проводило местное отделение полиции, продолжается, проводятся все предусмотренные законом следственные (розыскные) действия.

Также назначено проведение геммологической экспертизы по изъятому янтарю и криминалистической экспертизы по исследованию боеприпасов и холодного оружия.