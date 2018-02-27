Во Львове суд оштрафовал военного комиссара за публикацию списков призывников в Facebook

Александра Тищенко признали виновным в разглашении персональных данных лиц, которые уклоняются от призыва.

Военного комиссара Львовской области Александра Тищенко оштрафовали на 5,1 тыс. грн за публикацию на Facebook свыше 15 тыс. фамилий лиц, которые уклоняются от призыва.

Об этом сообщает Zahid.net. В опубликованном 26 февраля постановлении Лычаковского райсуда Львова указано, что публикация имен уклонистов привела к нарушению прав призывников. Иск на Александра Тищенко подало региональное представительство уполномоченного ВР по правам человека во Львовской области.

«Военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним, которое выразилось в том, что 22 ноября 2017 года на официальной странице Львовского областного военкомата в Facebook были опубликованы списки граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу и не появились в военный комиссариат», – говорится в постановлении суда.

Сам Александр Тищенко на судебное заседание дважды не явился, за что судья решил рассматривать дело без него. Военного комиссара Львовщины признали виновным в нарушении ч. 4 ст. 188-39 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несоблюдение порядка защиты персональных данных), назначив ему минимальный штраф по этой статье в 5,1 тыс. грн.

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В то же время львовский военкомат имеет еще время подать апелляцию на постановление Лычаковского райсуда Львова.

Отмечается, после публикации списков уклонистов страница военкомата в Facebook оказалась заблокированной. Сам Александр Тищенко после этого заявил, что военкомат восстановит страницу и снова опубликует списки призывников, хотя до сих пор этого не сделали (в Facebook остается доступной лишь старая страница военкомата, которая не обновляется с февраля 2016 года).

Разглашение персональных данных военкоматом вызвало критику правозащитников. В частности руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко заявлял, что военкомат нужно привлечь к ответственности за разглашение персональных данных.

Ранее сообщалось, что ночью в центре Львова правоохранители устроили облаву на призывников.