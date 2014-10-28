​Милиция объявила в розыск главу правления Брокбизнесбанка Дынника

18:57, 28 октября 2014
Общество
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МВД объявило в розыск председателя правления Брокбизнесбанка Александра Дынника. 

Глава Брокбизнесбанка объявлен в розыск / фото УНИАН

Информация о розыске обнародована на сайте МВД в разделе "лица, которые скрываются от органов прокуратуры".

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Подозреваемый разыскивается Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД.

Александр Дынник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенная организованной группой").

Согласно информации, председатель правления Брокбизнесбанка исчез из поля зрения сотрудников правоохранительных органов 24 октября в Киеве.

Александр Дынник возглавил банк, который контролирует группа ВЕТЭК Сергея Курченко, 11 декабря 2013 года.

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