Милиция объявила в розыск главу правления Брокбизнесбанка Дынника
МВД объявило в розыск председателя правления Брокбизнесбанка Александра Дынника.
Информация о розыске обнародована на сайте МВД в разделе "лица, которые скрываются от органов прокуратуры".
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Подозреваемый разыскивается Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД.
Александр Дынник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенная организованной группой").
Согласно информации, председатель правления Брокбизнесбанка исчез из поля зрения сотрудников правоохранительных органов 24 октября в Киеве.
Александр Дынник возглавил банк, который контролирует группа ВЕТЭК Сергея Курченко, 11 декабря 2013 года.