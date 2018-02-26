В аквапарке Киева рассказали свою версию произошедшего инцидента с ребенком

В ближайшее время семья должна встретиться с владельцами аквапарка (они уже вышли на нее) и обсудить дальнейшие действия.

Мама пострадавшего в аквапарке в ТРЦ Dream Town ребенка рассказала о том, какие травмы получил ее сын во время спуска с одной из водных горок. По ее словам, ему наложили 34 шва. У сотрудников аквапарка - своя версия.

Последние уверяют, что мальчик отделался легкими царапинами и испугом из-за падения на него брызговика, передает "Страна".

Читайте такжеХарьковский аквапарк, в котором отравились дети, временно закрывается"Не крыша провалилась, а упал брызговик - это такая пластмассовая стенка по краям горки. Мальчик поцарапался, ничего серьезного. Сегодня уже починили", - рассказал сотрудник аквапарка.

Как сообщалось, 24 февраля в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки, по которой он съезжал. Ребенка госпитализировали.

Отец вызвал "скорую помощь", мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, где наложили ему 34 шва. По словам матери, родители планируют в будущем делать ребенку пластику лба.