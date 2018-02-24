Отец Гриба заявил об ухудшении состояния здоровья сына из-за условий содержания в российском СИЗО

Пленник не получает должного лечения, но пускать к нему украинских врачей российские тюремщики отказываются.

Отец кремлевского пленника Павла Гриба боится за жизнь сына, потому что его здоровье очень пошатнулось.

Как говорится в сюжете ТСН, впервые за три месяца украинский консул смог навестить Павла и увидел, что парень похудел и жалуется на боль в желудке.

Пленник не получает должного лечения, но пускать к нему украинских врачей российские тюремщики отказываются, так же не хотят передать и необходимые для Павла лекарства. Во время встречи Павлу впервые разрешили разговаривать на украинском, однако расспрашивать об условиях содержания в СИЗО и ходе следствия консулам запретили.

"Мы все, что можно, все возможные наши государственные рычаги стараемся делать, только, к сожалению, все эти обращения Российская Федерация игнорирует... Мы будем продолжать, потому что у нас другого выхода нет. Если ему не давать никакой помощи, то он просто, сидя в СИЗО, оттуда уже не выйдет живым", - рассказал отец обвиняемого Игорь Гриб.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 г. член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власть России отказалась предоставить разрешение украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО.

Решением Октябрьского районного суда Краснодара от 15 декабря 2017 года срок содержания под стражей Павла Гриба продлен до 4 марта 2018 года.

1 февраля, отец Павла Гриба выразил обеспокоенность относительно состояния здоровья сына.

22 февраля украинский консул впервые получил возможность пообщаться с похищенным с территории Беларуси и незаконно арестованным в Российской Федерации гражданином Украины Павлом Грибом украинском языке.