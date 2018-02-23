В Украине половина польских памятников установлена незаконно - Вятрович

Директор УИНП заявляет, что всего их в Украине 323, а украинских в Польше - 76.

В Украине установлено 166 памятников и памятных знаков, посвященных истории польского народа, которые не имеют необходимых разрешительных документов.

Читайте такжеПольская делегация приедет на Львовщину почтить память "жертв УПА"Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в отчете о проведенных мероприятиях, выполненных задачах и их результатах, использованных средствах государственного бюджета института в 2017 году, который сегодня представил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Институтом создан перечень памятников и памятных знаков, посвященных истории польского народа в ХХ в., установленных на территории Украины. В перечень внесена информация о 323 объектах, из которых 166 не имеют необходимых разрешительных документов», - сказал он.

По словам Вятровича, сформирован перечень украинских памятников и памятных знаков, установленных на территории Польши в честь украинцев - жертв войн и политических репрессий.

«В список внесены 76 объектов. Указанные сведения верифицированы с руководителями Объединения украинцев Польши и исследователями украинских мест памяти на территории Республики Польша», - директор УИНП.