Во Львове окончательно решили демонтировать стелу советского Монумента славы

Сроки демонтажа в решении исполнительного комитета Львовского горсовета не указаны.

Львовский городской совет принял решение о демонтаже 30-метрового пилона Монумента Славы, который входит в состав скульптурного ансамбля «Мемориал боевой славы Советских вооруженных сил», на ул. Стрыйской во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 23 февраля, принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

Также на исполкоме было принято решение об объявлении международного архитектурного конкурса на обустройство пространства, где расположен Монумент славы.

Как рассказал заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, в 2016 году была создана комиссия, которая провела обследование монумента и признала 30-метровый пилон аварийным.

«Сегодняшним решением определена Галицкая районная администрация заказчиком проведения первоочередных противоаварийных работ Монумента славы. В частности, мы говорим о стеле высотой 30 метров, где были обнаружены остроаварийные элементы. С 26 февраля Галицкая райадминистрация должна начать юридическую процедуру реализации этого решения, чтобы провести все работы в ближайшее время с последующей передачей основных элементов в музей «Территория террора», - отметил Москаленко.

Читайте также"Памятник оккупантам": во Львове повредили Монумент Славы (фото, видео)Сроки демонтажа в решении не указаны.

Также, по словам Москаленко, будет проведен градостроительный анализ и объявлен международный архитектурный конкурс на обустройство пространства, где в настоящее время располагается Монумент славы.

По его словам, судьба остальных элементов Монумента славы будет рассматриваться на заседаниях рабочей группы.

Справка УНИАН. Монумент славы состоит из трех элементов: 30-метрового бетонного пилона (столба), облицованного гранитной плиткой и барельефами, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди. Центр архитектурного ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и «Родины-матери».

Специалисты Украинского института национальной памяти сообщили, что Монумент славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а поэтому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу.