Россияне под генконсульством Украины в РФ почтили память героев Небесной Сотни

00:33, 22 февраля 2018
Общество
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Активисты общались с сотрудниками украинского консульства / Татьяна Вольтська, Радио Свобода

Как передает Радио Свобода, около 10 активистов пришли к дипмиссии, чтобы устроить память погибших во время Революции достоинства.

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Как сообщила организатор акции, представитель петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова, активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку. В листовке, как указала Смирнова, активисты написали, что граждане России, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство России и президента Владимира Путина за агрессию в отношении Украины.

Полицейские снимали все на видео, но не помешали активистам в проведении мероприятия.

Сообщается, что пока активисты общались с сотрудниками украинского консульства, против их акции выступали представители «Народно-освободительного движения», которые тоже пришли к зданию консульства с плакатами и флагами несуществующей «Новороссии».

С 18 по 22 февраля во всех регионах Украины почтили погибших во время Революции достоинства. 20 февраля определен как День Героев Небесной сотни.

В период от 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть «Небесной сотней».

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

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Теги: #Небесная сотня#расстрелы на Майдане
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