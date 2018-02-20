4 года после Революции достоинства: мнения украинцев (видео)

20 февраля в Украине, согласно указу президента "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", отмечается День Героев Небесной сотни.

И чиновники, и рядовые украинцы признают, что Майдан стал переломным моментом в истории Украины. Однако, как свидетельствуют последние опросы, через 4 года после Революции достоинства большинство украинцев считает, что она пока не достигла поставленных целей.

Читайте такжеГодовщина расстрела Майдана: США почтили память украинских героев и призвали Киев ускорить реформыОдни считают, что изменения есть, хоть и незначительные, другие говорят, что почти ничего не изменилось, а их уровень жизни значительно ухудшился. Также есть и те, кто считает, что Революция победила, а ее цели достигнуты.

Как сообщал УНИАН, все международные партнеры Украины, включая ЕС, США, МВФ, институциональными инвесторами, неоднократно подчеркивали, что страна за последние несколько лет достигла большего прогресса в реформах, чем за всю остальную историю независимости. Однако параллельно все партнеры отмечают и недостаточный темп реформирования.