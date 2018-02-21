Выбитые стекла, плесень и антисанитария: в Лукьяновском СИЗО устроили день открытых дверей (фото, видео)

21:42, 21 февраля 2018 Общество 735

В Министерстве юстиции взялись за улучшение Лукьяновского СИЗО и показали нынешние условия.

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