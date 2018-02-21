Выбитые стекла, плесень и антисанитария: в Лукьяновском СИЗО устроили день открытых дверей (фото, видео)
21:42, 21 февраля 2018
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В Министерстве юстиции взялись за улучшение Лукьяновского СИЗО и показали нынешние условия.
В Лукьяновском СИЗО устроили день открытых дверей. Смирились с финансовой невозможностью выселить его за город и объявили старт ремонтов. Условия, в которых сейчас удерживают две с половиной тысячи заключенных, европейские суды приравнивают к пыткам. И заставляют Украину платить компенсации за десятками исков.
В Министерстве юстиции взялись за улучшение Лукьяновского СИЗО
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