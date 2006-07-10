Жара будет отступать: прогноз на 10 дней

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем в восточной части, Крыму и Приазовье местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, в Крыму и Приазовье 21-26°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12-13 июля - переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с, на побережье морей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°, местами 32-34°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

14-20 июля - кратковременные дожди, грозы (14 июля в Украине, 19-20 июля на Правобережье местами). Температура ночью 14 и 15 июля существенно не изменится, в дальнейшем постепенно снизится до 10-16° (на побережье морей сохранится 17-20°); днем на юге и востоке 24-29°, на остальной территории, начиная с западных областей, жара спадет до 19-26° ( 20 июля днем в Украине 23-29°).

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°, по области ночью 14-19°, днем 27-32°.

12-13 июля - переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

14-15 июля - местами кратковременные грозовые дожди. Температура существенно не изменится, только днем 15 июля снизится до 19-25°.