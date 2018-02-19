Студентка, которая совершила самоубийство, была отчислена за нарушение миграционного законодательства - НМУ имени Богомольца

По информации администрации университета, срок действия визы девушки закончился 17 декабря 2017 года.

С бывшей студенткой 1-го курса Национального медицинского университета им. А. Богомольца Мукаддас Насырлаевой вуз расторг контракт на основании нарушения ею миграционного законодательства.

Об этом говорится в заявлении администрации медуниверситета, опубликованном на сайте учебного заведения.

"Мукаддас была отчислена из НМУ за нарушение миграционного законодательства. Срок действия ее визы закончился 17 декабря 2017 года. К этому времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу", - говорится в заявлении.

"18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей вторично лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", - добавили в вузе.

Вместе с тем в администрации университета заявили, что прилагают максимум усилий для содействия установлению обстоятельств исчезновения девушки 30 января.

"Мы не знаем, что случилось с Мукаддас и где она сейчас. Не теряя надежды, мы относимся к информации СМИ максимально серьезно. Медицинский университет имени Богомольца будет всячески способствовать правоохранительным органам в расследовании исчезновения Насырлаевой. Руководство университета предоставит для этого всю необходимую информацию в пределах компетенции", - заявили в вузе.

Также в медуниверситете заявили, что заинтересованы в скорейшем установлении всех обстоятельств этого дела.

Читайте такжеСамоубийство студентки в Киеве: руководство универистета Богомольца отстранило замдеканаКак сообщал УНИАН, в Киеве открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана. По данным СМИ, к суициду девушку могли подтолкнуть трудности при обучении и недоразумения с руководством вуза.

Согласно сообщению прокуратуры Киева, 30 января в Киеве девушка вышла из вуза, где училась, но домой не вернулась.

По факту ее исчезновения 31 января было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Впоследствии расследование установило, что девушка в день исчезновения прыгнула в Днепр с моста Патона.

"По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у него во время учебы в вузе, а также разногласия с его руководством. В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 по ст. 120 (доведение до самоубийства) УК", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.