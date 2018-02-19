В Киеве возле университета Богомольца устроили акцию из-за самоубийства студентки из Туркменистана (фото)

Утром 19 февраля на странице Медуниверситета опубликовали сообщение, что пропавшая студентка из Туркменистана Муккадас Насирлаева была отчислена с НМУ им. Богомольца.

В Киеве под медицинским университетом имени Богомольца проходит акция в связи с самоубийством студентки из Туркменистана Муккадас Насирлаевой.

Участники акции обвиняют руководство университета в коррупции, пишет Громадське.

Киевская местная прокуратура № 9 уже начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства студентки НМУ им. Богомольца Муккадас Насирлаевой из Туркменистана.

Утром 19 февраля на странице Медуниверситета опубликовали сообщение, что пропавшая студентка из Туркменистана Муккадас Насирлаева была отчислена с НМУ им. Богомольца.

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Сообщалось, что в Киеве спасатели ищут студентку из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона.

Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы. Со слов полиции, девушка 1999 года рождения прыгнула с моста Патона.

Для поиска привлекли водолазов и спасателей.

Как сообщил адвокат, глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов, с моста Патона прыгнула 18-летняя студентка Национального медицинского университета имени Богомольца, гражданка Туркменистана Мукаддас Насирлаева.

По его словам, девушка прыгнула с моста 30 января, до этого ее считали пропавшей без вести. Розметов обнародовал видео в Facebook, на котором, по его словам, можно отследить путь студентки до моста Патона.