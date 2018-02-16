В оккупированном Крыму украинца Захтея приговорили к 6,5 годам за "подготовку диверсии"

Суд также обязал украинца выплатить 220 тысяч рублей штрафа, адвокат заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

"Верховный суд" аннексированного Россией Крыма в пятницу вынес решение по делу украинца Андрея Захтея, обвиняемого в подготовке диверсии, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, и назначил наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Суд также обязал украинца выплатить 220 тысяч рублей штрафа. Адвокат Игорь Пивоваров, представляющий интересы осужденного, заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 в ФСБ РФ заявили, что предотвратили совершение "терактов" в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинская агентурной сети" и задержании группы "диверсантов". Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов якобы планируемых терактов является Панов, а за якобы содействие в подготовке терактов был задержан Захтей.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их "провокацией" российских спецслужб.