По случаю 31-й годовщины Независимости группа 1+1 media вместе с украинцами создадут "Всеукраинскую капсулу времени".

Группа 1+1 media анонсирует новый спецпроект "Всеукраинская капсула времени" ко Дню Независимости Украины, в рамках которого предлагает желающим записать видеообращения в будущее, которые будут обнародованы через 5 лет.

В частности, украинцев призывают дать ответы на вопрос: "Какой наша страна будет через 5 лет?", "О чем мы будем мечтать?", "Что изменится за эти 5 лет?", "Какие профессии будут самые востребованные", "Какие новые традиции появятся у украинцев" и тому подобное. По случаю 36-й годовщины праздника, в 2027 году, эти видео станут основой тематического фильма.

Кроме этого, фильм на основе "Всеукраинской капсулы времени" 1+1 media передаст Национальному центру "Украинский Дом", чтобы организованно сохранить материалы с обращениями и реальными фактами нашей истории. Презентуют ленту в 2027 году.

"В этом году мы особенно чувствуем ценность нашей независимости. Именно в героической борьбе за нее украинский народ окреп и стал единым целым. Наши ценности неизменны. За них мы стоим до конца. До нашей безоговорочной победы. Все, что мы чувствуем сейчас - момент истины. Должны передать наши ощущения для людей, которые будут строить наше будущее",- отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

Чтобы поощрить украинцев участвовать в проекте, в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 будут транслироваться ролики, где ведущие 1+1 media, актеры, врачи, общественные активисты, спортсмены, педагоги, художники и другие известные люди будут поздравлять украинцев с Днем Независимости и призывать присоединиться к инициативе, записав свое обращение.

"Мы точно знаем, что Победа уже совсем близко. Однако эмоции, которые каждый украинец переживает сейчас, а также наши ожидания относительно светлого будущего крайне важно сохранить и передать следующим поколениям. Сейчас каждый из нас пишет историю новой, непобедимой Украины. Поэтому цель спецпроекта" Всеукраинская капсула времени "- заснять мысли, желания и мечты украинцев сегодня, чтобы напомнить о них за 5 лет", - комментируют в 1+1 media.

Для того, чтобы приобщиться к проекту, необходимо записать видеообращение себе через 5 лет оптимальным хронометражом до 3 минут, и загрузить файлы через специальную google-форму, которая доступна здесь.

Технические параметры относительно файлов: видео должно быть весом не более 20 МБ, загрузить видео нужно файлом в конце анкеты, не на файлообменник, в горизонтальном формате. Ракурс для съемки — портретный и (или) поясной план с акцентом на человеке.

Сбор видео продлится с 22 августа 2022 года по 20 сентября 2022 года.

Проект реализуется 1+1 media при содействии Национального центра "Украинский дом" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

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