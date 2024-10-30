Названный Lomankus edgecombei, этот вид представляет собой совершенно новое морское животное, принадлежащее к классу Megacheirans.

"Золотые" окаменелости, обнаруженные недавно в штате Нью-Йорк, немного отличаются от остальных. Дело в том, что их крошечные тела медленно заменялись металлом, известным как железный колчедан (золото дураков).

Как отмечает издание ScienceAlert, это гарантировало, что их формы оставались в прекрасном состоянии в течение 450 миллионов лет.

"Помимо того, что эти окаменелости имеют красивый и поразительный золотистый цвет, они еще и великолепно сохранились Они выглядят так, как будто они могут просто встать и убежать", - рассказал палеобиолог Люк Перри из Оксфордского университета в Великобритании.

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Названный Lomankus edgecombei, этот вид представляет собой совершенно новое морское животное, принадлежащее к Megacheirans - вымершему классу членистоногих с большими хватательными руками в передней части тела для захвата добычи. Исследование было опубликовано в Current Biology.

Отмечается, что процессы окаменения часто подвергают останки давлению, нагреванию или сочетанию того и другого, что приводит к значительному изменению анатомии, что затрудняет четкое различение его особенностей или в трех измерениях.

Ископаемый пласт, толщина которого составляет всего несколько сантиметров, содержит окаменелости ряда древних трилобитов, тела которых превратились в золото для дураков. Именно здесь Пэрри и его коллеги нашли L.edgecombei. Ученый посянил:

"Пирит образуется сегодня под действием сульфатредуцирующих бактерий, которые расщепляют органический материал в отсутствие кислорода и производят сероводород. Затем он может вступить в реакцию с железом, образуя пирит, который является сульфидом железа. Итак, для образования пирита вам нужен органический материал, железо и недостаток кислорода. Отложения, содержащие окаменелости, содержат мало органического материала, но много железа, поэтому туши животных, сохранившихся там, похожи на небольшие острова, где условия для образования пирита как раз подходящие".

Животные были захоронены заживо в огромных отвалах осадка, переносимых явлениями, называемыми мутными потоками, что создало совершенно особый набор условий, которые позволили членистоногим пиритизироваться.

Результатом оказался набор окаменелостей L. edgecombei, которые исключительно хорошо сохранились в трех измерениях, что дает нам новое представление об анатомии Megacheirans. Они особенно интересны, потому что они жили во времена, когда их класс был в упадке. Megacheirans были многочисленными и разнообразными в кембрии, между 541 и 485 миллионами лет назад, но в основном вымерли к началу ордовикского периода, между 485 и 443 миллионами лет назад.

Отмечается, что L. edgecombei был одним из последних выживших видов Megacheiran на Земле, и его анатомия дает некоторое представление о том, как придатки на головах членистоногих превратились в антенны, клешни и клыки.

"Сегодня на Земле существует больше видов членистоногих, чем в любой другой группе животных. Часть этого успеха - их высокоадаптируемая голова и ее придатки, которые приспособились к различным вызовам, как биологический швейцарский армейский нож", - сказал Пэрри.

Окаменелости показывают, что хватательные конечности Megacheirans уменьшились и изменили форму у L. edgecombei, что указывает на изменение их функции. Коготь, используемый для хватания у других видов, намного меньше; в то же время три других - намного длиннее.

Поскольку у L. edgecombei не было глаз, это изменение предполагает, что существа использовали свои большие конечности для ощущений, а не для захвата добычи.

Новости о древних животных

"Лицо" Arthropleura, самого крупного членистоногого из когда-либо существовавших, размером с автомобиль и похожего на многоножку, было раскрыто благодаря обнаружению двух хорошо сохранившихся окаменелостей.

Согласно исследованию, голова Arthropleura имела луковичную структуру с двумя короткими, колоколообразными усиками. У нее было два выступающих глаза, похожих на те, что можно увидеть у крабов, и относительно небольшой рот, предназначенный для измельчения листьев и коры.

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