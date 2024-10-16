Исследователи нашли первый вид из старейших несомненных пластов динозавров в Бразилии.

Бразильские исследователи обнаружили окаменелость рептилии возрастом 237 миллионов лет, которая может быть предшественником динозавров, хотя она размером всего с небольшую собаку.

Ученые нашли новый вид силезавридов - вымершего семейства из позднего триасового периода, пишет Interesting Engineering.

Как утверждается исследовании в журнале Nature, эта группа, в частности, "является основным источником информации о плане предков динозавров". Однако "совместное появление силезавров и древнейших динозавров встречается редко".

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Исследователи нашли первый вид из старейших несомненных пластов динозавров в Бразилии. Авторы нового исследования полагают, что эта окаменелость и изучение силезавров могут дать области новое понимание эволюции динозавров, и не просто любых динозавров, а "архозавров птичьей линии".

Новое исследование, опубликованное в Gondwana Research, касающееся суперконтинента, существовавшего до великого разделения на континенты, на которых мы живем сегодня, подтверждает, что был идентифицирован самый ранний "силезавр". И у него были анатомические особенности, которые могут открыть новые возможности для понимания этого беспрецедентного момента в истории эволюции. У исследовании сказано:

"Уникальное сочетание особенностей крестца и задних конечностей может предполагать различное поведение для этих видов, что потенциально приводит к дифференциации ниш в пределах одних и тех же экосистем".

Отмечается, что "предшественники динозавров и птерозавров были гораздо более разнообразными, чем предполагалось ранее". Птерозавры, по сути, являются летающими рептилиями, которые эволюционировали, чтобы уметь летать. И этот вид, по-видимому, дает представление, в частности, об эволюции архозавров птичьей линии, поскольку эта группа охватывает как рептилий, так и птиц.

Силезавриды жили 30 миллионов лет назад, но Gondwanax paraisensi является самым древним из когда-либо найденных образцов и новым видом в этом семействе.

Помимо захватывающего открытия, авторы исследования пришли к выводу, что "крайне важно понимать их анатомию, биологию и эволюцию, чтобы исследовать фаунистические последовательности триасового периода".

Исследования, касающиеся ранней эволюционной истории архозавров птичьей линии, претерпели значительные успехи в последние годы. Однако споры остаются, особенно в отношении филогенетического положения "силезавридов". В то время как некоторые гипотезы помещают этих архозавров в качестве сестринской группы динозавров, другие предполагают, что "силезавриды" являются ранними птицетазовыми динозаврами. Несмотря на филогенетические споры, "силезавриды" являются важнейшей группой для понимания происхождения и ранней эволюции динозавров.

Новости о динозаврах

Новый вид древнего морского крокодила, Enalioetes schroederi, был описан международной группой ученых, включая исследователей из Германии и Великобритании. Этот вид жил около 135 миллионов лет назад в мелководных морях, которые когда-то покрывали большую часть Германии в меловой период.

Древний крокодил был членом семейства Metriorhynchidae, замечательной группы, которая развила дельфиноподобный план тела. У Metriorhynchidae была гладкая кожа без чешуи, ласты и хвостовой плавник.

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