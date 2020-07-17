Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли в течение последних 30 дней

Сколько всего аккаунтов заблокировали не сообщается. Когда их разблокируют — также. В техподдержке уверяют, что сделают это как можно быстрее.

Twitter заблокировал все аккаунты, пароли к которым пытались изменить в течение последних 30 дней. Сделали это из-за недавней хакерской атаки на страницы знаменитостей.

Об этом заявили в техподдержке компании, пишет Громадське.

«Если ваш аккаунт был заблокирован, это не обязательно означает, что он был под угрозой или его сломали. Сейчас мы считаем, что лишь небольшая часть этих аккаунтов была под угрозой», — говорится в заявлении.

Сколько всего аккаунтов заблокировали не сообщается. Когда их разблокируют — также. В техподдержке уверяют, что сделают это как можно быстрее.

Напомним, 15 июля Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Злоумышленники частности взломали аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя и гендиректора SpaceX Tesla Илона Маска и рэпера Канье Веста.

Напомним, в феврале были взломаны официальные Twitter-аккаунты Олимпийских игр и Международного олимпийского комитета.

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