В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Пользователь может видеть значок в форме волны рядом со значком камеры при создании твита. При нажатии в нижней части экрана появится красная кнопка записи, которую надо использовать для записи сообщения.

Соцсеть Twitter предоставила возможность записывать голосовые сообщения и прикреплять их к твитам.

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По данным компании, новая функция впервые доступна в iOS и запускается для «ограниченной группы людей», передает kommersant. «Иногда 280 символов недостаточно, и некоторые нюансы теряются в переводе. Теперь мы тестируем новую функцию, которая добавит более человечный подход к тому, как мы используем Twitter,- ваш собственный голос», - сообщили в компании.

Пользователь может видеть значок в форме волны рядом со значком камеры при создании твита. При нажатии в нижней части экрана появится красная кнопка записи, которую надо использовать для записи сообщения.

Ранее Twitter объявил о том, что в Бразилии на Android и iOS начинается тестирование новой возможности для общения. Компания назвала это fleets.

По словам представителя Twitter Кайвона Бейкпура, fleets - это способ поделиться «скоротечными» мыслями. В отличие от твитов fleets исчезают через 24 часа и не получают ретвиты, лайки или публичные ответы. Fleets можно просмотреть, используя аватар.

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