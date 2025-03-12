Врачи уверены, что устройство в будущем сможет заменять донорский орган на постоянной основе.

В Австралии мужчина, которому имплантировали искусственное сердце BiVACOR, стал первым пациентом в мире, который прожил более 100 дней и был выписан из больницы. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Сложная шестичасовая операция была проведена доктором Полом Янсом в больнице Святого Винсента в Сиднее в ноябре 2024 года. Технология BiVACOR, изготовленная из титана, была имплантирована пациенту с острой сердечной недостаточностью. Мужчина испытывал трудности с выполнением простых задач и был уверен, что вряд ли доживет до тех пор, пока ему будет доступен донорский орган.

С BiVACOR австралиец прожил более 100 дней и, в конечном итоге, дождался момента, когда стала доступной пересадка сердца от донора. Примечательно, что первая имплантация этого устройства состоялась в Техасском кардиологическом институте в июле 2024 года. С тех пор еще четыре пациента получили искусственное сердце в ожидании трансплантации донорского органа. Однако ни один из них не был выписан из больницы.

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По словам доктора Янса, технология, разработанная австралийским биомедицинским инженером Дэниелом Тиммсом, является "Святым Граалем". Он подчеркнул, что это устройство не может выйти из строя или быть отторгнутым организмом. Более того, врачи уверены, что BiVACOR в будущем может послужить реальной заменой человеческого сердца на постоянной основе.

"Раньше четверть пациентов, ожидающих пересадки, умирала, но с такими устройствами все изменилось", - отметил Янс.

По мнению создателя BiVACOR Дэниела Тиммса, в ближайшие несколько лет искусственные сердца станут более распространенными во всем мире.

"Нам просто нужно сделать больше устройств. Это единственное ограничение на данный момент. Мы уже наращиваем производство", - подчеркнул Тиммс.

Что известно о BiVACOR

Искусственное сердце BiVACOR представляет собой имплантируемый роторный насос, работающий на основе магнитной левитации для воссоздания естественной циркуляции крови. Устройство весит около 650 граммов и является достаточно маленьким, чтобы подошло для 12-летнего ребенка.

Пациенты не чувствуют эту технологию внутри себя после имплантации. Устройство питается от внешней перезаряжаемой батареи, которая способна автономно работать четыре часа. По истечении этого срока, носитель искусственного сердца получает предупреждение о том, что необходима подзарядка, которая осуществляется через провод. Разработчики стремятся усовершенствовать этот процесс. Ожидается, что в будущем пациентам будет доступна беспроводная зарядка.

Успешная имплантация мозгового чипа человеку

Как писал УНИАН, в 2024 году первому в мире человеку был успешно вживлен мозговой имплант Telepathy ("Телепатия"), разработанный американской нефротехнологической компанией, основанной Илоном Маском.

Нейрочип позволяет, "просто подумав", управлять телефоном или компьютером, а через них "практически любым устройством". По словам Маска, это устройство является потенциальной вехой в развитии технологии "интерфейса мозг-компьютер", которая однажды сможет помочь людям, страдающим от тяжелых состояний, таких как паралич, взаимодействовать с окружающей средой.

До конца 2025 года Neuralink, в рамках клинических испытаний, планирует провести операции по вживлению чипа 20-30 пациентам. Маск ожидает, что к 2035 году имплантами смогут пользоваться миллионы пациентов.

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