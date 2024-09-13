Почему детей тянет на опасные игры: ученые нашли ответ

Исследователи выяснили, что привычки детей не особо изменились за последние пару миллионов лет.

Воспитание детей самом по себе непростая задача. Но дополнительным кошмаром для большинства родителей является страсть их детей ко всевозможным опасным играм. Новое научное исследование, опубликованное в журнале Evolution, Medicine и Public Health предложило возможное объяснение тяги детей к опасностям.

Группа антропологов из Дартмутского колледжа в США проанализировала данные о развитии обезьян и древних людей и выяснила, что их детеныши тоже любили заниматься лазанием по деревьям и прочим "экстримом". На костях австралопитеков, живших 3,2 миллиона лет назад, иногда встречаются следы заживших переломов, указывающие на несмертельные падения с высоты.

Гипотеза ученых состоит в том, что молодые особи приматов опытным путем выясняют пределы своих возможностей и потенциальные риски, а также вырабатывают понимание стратегий противостояния этим рискам. Результатом становятся не не только определенные физические навыки, но и понимание своих сил.

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"Прошлое и настоящее указывают на то, что дети приобретают физические навыки и опыт общения, исследуя свои границы с помощью игры. (...) Мы разделяем переживания родителей, школ и политиков, которые хотят обеспечить безопасность наших детей. Однако мы также должны учитывать долгосрочные преимущества участия в такого рода играх. Связанные с риском игры, в которых дети бросают вызов самим себе, — нормальная часть нашего развития, как и у наших предков", — объяснили ученые.

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Как писал УНИАН, ученые доказали, что чувство любви живет не в сердце, а в мозге. Более того – удалось выяснить, в какой именно части мозга проявляется чувство любви.

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