Почему детей тянет на опасные игры: ученые нашли ответ

Воспитание детей самом по себе непростая задача. Но дополнительным кошмаром для большинства родителей является страсть их детей ко всевозможным опасным играм. Новое научное исследование, опубликованное в журнале Evolution, Medicine и Public Health предложило возможное объяснение тяги детей к опасностям.
Группа антропологов из Дартмутского колледжа в США проанализировала данные о развитии обезьян и древних людей и выяснила, что их детеныши тоже любили заниматься лазанием по деревьям и прочим "экстримом". На костях австралопитеков, живших 3,2 миллиона лет назад, иногда встречаются следы заживших переломов, указывающие на несмертельные падения с высоты.
Гипотеза ученых состоит в том, что молодые особи приматов опытным путем выясняют пределы своих возможностей и потенциальные риски, а также вырабатывают понимание стратегий противостояния этим рискам. Результатом становятся не не только определенные физические навыки, но и понимание своих сил.
"Прошлое и настоящее указывают на то, что дети приобретают физические навыки и опыт общения, исследуя свои границы с помощью игры. (...) Мы разделяем переживания родителей, школ и политиков, которые хотят обеспечить безопасность наших детей. Однако мы также должны учитывать долгосрочные преимущества участия в такого рода играх. Связанные с риском игры, в которых дети бросают вызов самим себе, — нормальная часть нашего развития, как и у наших предков", — объяснили ученые.
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