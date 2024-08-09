Воздействие контента TikTok более двух часов в день может быть связано с расстройством пищевого поведения.

8 минут в TikTok достаточно, чтобы навредить образу тела у молодых женщин. Об этом говорится в новом исследовании, пишет The Conversation.

Как говорится в исследовании, TikTok, который позволяет людям создавать и потреблять короткие видео, собрал более 1 миллиарда пользователей. Вредный контент, включая видео, которые пропагандируют расстройство пищевого поведения и чрезвычайно худые тела, легко циркулирует на платформе.

Ученые набрали 273 девушек в возрасте от 18 до 28 лет, которые пользуются TikTok, и случайным образом распределили их на две группы

Видео дня

Участникам экспериментальной группы показали 7-8-минутную подборку контента "про-анорексию" и "фитнес-вдохновение", взятого непосредственно из TikTok. В этих видеоклипах молодые женщины ограничивали потребление пищи и давали советы по тренировкам и диетам, например, описывали свои очищающие соки для похудения.

Участники другой группы смотрели подборку видеороликов TikTok с "нейтральным" контентом, например, видео о природе, кулинарии и животных.

Используя анкеты, исследователи измерили уровни удовлетворенности своим телом и отношения к стандартам красоты до и после того, как участники посмотрели контент TikTok.

Как сообщается, в обеих группах наблюдался некий спад удовлетворенности своим телом, но у тех, кто подвергся воздействию "специального "контента наблюдалось наибольшее снижение.

В исследовании говорится, что воздействие контента TikTok более двух часов в день может быть связано с расстройством пищевого поведения.

Напомним ранее были названы 8 малоизвестных черт людей, которые чаще всего становятся зависимыми от социальных сетей.

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