Пароход, следовавший из Данцига в Любек, затонул в шторм, когда его переполненная команда из 300 человек пыталась спастись от наступления советских войск.

В мае 1945 года немецкий колесный пароход "Express I", который использовался для эвакуации солдат и беженцев, затонул у побережья Дании. Только теперь водолазы из Германии идентифицировали его обломки на дне Балтийского моря. Об этом пишет BILD.

Отмечается, что обнаруженные на месте части оружия вермахта и архивные исследования позволили установить, что это судно было построено в 1911 году для речных перевозок.

Пароход, следовавший из Данцига в Любек, затонул в шторм, когда его переполненная команда из 300 человек пыталась спастись от наступления советских войск. В результате плохой погоды и перегрузки корпус судна не выдержал и разломился, а пароход ушёл на глубину около 20 метров.

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Некоторые выжившие могли быть спасены другим судном из этой же серии - "Express III", которое сумело добраться до датского берега. Однако судьба большей части экипажа остаётся неизвестной.

Историк и специалист по кораблекрушениям Хольгер Бус, исследовавший этот случай, заявил:

"Шанс, что солдаты смогли доплыть до берега, крайне мал".

Находки кораблей Второй мировой войны

Подводные археологи обнаружили обломки трех военных кораблей, участвовавших во вторжении Японии на отдаленные Алеутские острова Аляски во время Второй мировой войны - почти упущенном из виду конфликте, который историки иногда называют "забытой битвой".

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