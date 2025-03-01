По словам исследователей, такой случай является единственным на Земле.

Мозг человека частично превратился в стекло после извержения стратовулкана Везувия. В частности исследователи обнаружили темные фрагменты, похожие на обсидиан, в черепе мужчины в античном поселении Геркуланум (Италия), пишет Sky News.

Известно, что вместе с Помпеями это древнее поселение было уничтожено в 79 году нашей эры, когда в результате извержения вулкана погибли тысячи людей и похоронило их под толстым слоем вулканического материала и грязи, благодаря чему останки погибших сохранились в нормальном состоянии для археологов.

Останки мужчины были впервые обнаружены в 1960-х годах внутри здания под названием "Колледж Августалов", которое было посвящено культу императора Августа.

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"Считается, что он был охранником колледжа и погиб в своей постели, около полуночи, когда, как предполагалось, спал, во время первых последствий извержения, когда на него обрушилось облако раскаленного пепла. Город был похоронен на последних стадиях геологического события", - говорится в материале.

В то же время после того, как его остатки были повторно исследованы, то были найдены фрагменты стекла. В частности, в своем исследовании ученые заявили, что это был "единственный подобный случай" на Земле.

По словам ученых, стекло образовалось в результате витрификации - процесса превращения вещества в стекло, когда органический материал мозга подвергается воздействию невероятно высоких температур - не менее 510 °C перед быстрым охлаждением.

"Стекло, образовавшееся в результате этого процесса, позволило полностью сохранить биологический материал мозга и его микроструктуры. Единственный другой тип органического стекла, о котором мы имеем свидетельства, - это стекло, которое производилось в некоторых редких случаях склеивания древесины, единичные случаи которого были найдены в Геркулануме и Помпеях. Однако, ни в одном другом случае в мире не было найдено органических останков человека или животных, застекленных органическим стеклом", - отметил судебно-медицинский антрополог Пьер Паоло Петроне из Университета Неаполя Федерико II, один из ведущих исследователей исследования.

Ученый также добавил:

"Я был в комнате, где в постели лежал сторож колледжа, чтобы задокументировать его обугленные кости. Под лампой я вдруг увидел маленькие стеклянные остатки, сверкавшие в вулканическом пепле, который заполнял череп. Взяв один из этих обломков, я увидел, что он имел черный цвет и блестящую поверхность, очень похожую на обсидиан, естественное стекло вулканического происхождения - черное и блестящее, которое образуется в результате очень быстрого охлаждения лавы. Но, в отличие от обсидиана, стеклянные остатки были чрезвычайно хрупкими и легко крошились".

Другие археологические открытия

Как писал УНИАН, ранее в Египте нашли Затерянный город золота, которому 3000 лет. Команда исследователей обнаружила остатки домов, мастерских, административных зданий, религиозных храмов и бань.

Также сообщалось, что в Северной Ирландии обнаружили 2000-летние останки женщины, которая была жестоко убита во время проведения ритуала. Скорее всего, останки принадлежали женщине в возрасте от 17 до 22 лет, которая жила примерно с 343 года до н.э. до 1 года до н.э.

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