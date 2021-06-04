В начале июня осуществлена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя.

Киберспециалисты СБУ выявили факты целенаправленного распространения спецслужбами РФ вредоносного программного обеспечения с целью поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Специалисты СБУ установили, что в начале июня этого года была осуществлена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя. Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева содержали вредоносные вложения и были направлены на адреса ряда государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Вредоносное программное обеспечение инициирует установление клиентской части программы на пораженный компьютер. Это позволяет иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль над ПК.

Специалистам также удалось установить контрольно-командные серверы, в том числе находящиеся на территории РФ.

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Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA" для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.

Напомним, накануне патрульная полиция Украины предупредила об опасной спам-рассылке, которая приходит на электронную почту якобы от имени начальника Департамента патрульной полиции.

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Автор: Тамара Отовская