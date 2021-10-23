Если ракету запустят в первой половине этого периода, то миссия будет считаться длительной и продлится около шести недель.

Первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion к орбите Луны намечен на февраль 2022 года.

Об этом сообщил на конференции руководитель лунной программы "Артемида" представитель NASA Майк Сарафин. По его словам на миссию отведут временное окно в 15 дней. Если ракету запустят в первой половине этого периода, то миссия будет считаться длительной и продлится около шести недель. В течение этого времени корабль будет находиться в основном на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующему снижению и приводнению, рассказал Сарафин.

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"В случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели", - уточнил представитель NASA, передает "Интерфакс". Он добавил, что формат миссии и ее длительность зависят от дня запуска и целей, которые поставят перед собой ее участники.

Программа США по высадке на Луну

План программы "Артемида" был обнародован в сентябре 2020 года. Главная задача программы - возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны.

Автор: Ирина Погорелая