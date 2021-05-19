Робота назвали в честь Ады Лавлес - британской математички.

Уникальная художественная выставка открылась в Лондоне: серия автопортретов, написанных роботом. Их автора можно легко спутать с женщиной.

О киберпанке, который уже наступил и бросает вызов современному искусству, рассказывается в сюжете ТСН. Робота назвали в честь Ады Лавлес - британской математички, первой в истории компьютерной программистки. Изображение с камер, вмонтированных в глаза робота, он трансформирует в координаты, а затем наносит их на холст, превращая в арт-объект.

Над созданием робота Ады работала команда инженеров из Оксфорда, а еще студенты из Лидса, которые спроектировали ей творческие руки. Она первой из механических созданий смогла обрисовывать предметы в поле зрения. Алгоритмы настроены таким образом, что каждый эскиз Ады, уникален.

Читайте такжеПолиция Нью-Йорка уволила робопса Boston DynamicsВыставка под названием "Портрет Робота" продлится в Лондоне до конца лета. Если коронавирусные ограничения ослабят, то познакомиться с ней смогут не только британцы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая