Уникальная художественная выставка открылась в Лондоне: серия автопортретов, написанных роботом. Их автора можно легко спутать с женщиной.
О киберпанке, который уже наступил и бросает вызов современному искусству, рассказывается в сюжете ТСН. Робота назвали в честь Ады Лавлес - британской математички, первой в истории компьютерной программистки. Изображение с камер, вмонтированных в глаза робота, он трансформирует в координаты, а затем наносит их на холст, превращая в арт-объект.
Над созданием робота Ады работала команда инженеров из Оксфорда, а еще студенты из Лидса, которые спроектировали ей творческие руки. Она первой из механических созданий смогла обрисовывать предметы в поле зрения. Алгоритмы настроены таким образом, что каждый эскиз Ады, уникален.
Читайте такжеПолиция Нью-Йорка уволила робопса Boston DynamicsВыставка под названием "Портрет Робота" продлится в Лондоне до конца лета. Если коронавирусные ограничения ослабят, то познакомиться с ней смогут не только британцы.
Вас также могут заинтересовать новости
- Картину работа Софии продали на аукционе: гуманоид впервые прокомментировала это (фото, видео)
- Американцы научили робота искать вещи "вслепую" (видео)
- Во Франции робопес Boston Dynamics принял участие в военных учениях (фото)
- У Маска показали обезьянку, которая играет в видеоигру "силой мысли" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram