Этим конкретным туалетом, возможно, пользовались наследный принц и ближайшие к нему придворные дамы.

Археологи обнаружили в Корее остатки нескольких туалетов со смывом в 1300-летнем дворцовом комплексе. Но среди них был один особенный: наследный принц получил специальный туалет, который сливался прямо в близлежащую реку.

Как пишет Live Science, существование дворцового комплекса известно давно, но новые раскопки открывают о нем больше, включая обнаружение туалетов со смывом.

"Эти туалеты со смывом - первые в своем роде, по крайней мере, в Корее. Они не работали бы так, как современные туалеты со смывом; скорее, кто-то, возможно, слуга, наливал бы в них воду, чтобы они могли смыть. Затем вода уносила бы отходы через слив, который опорожнялся в конце" - рассказала Ким Гён Ёль, археолог из Корейской службы наследия, которая руководила раскопками.

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По ее словам, один из туалетов, найденных в руинах самого дворца, "сбрасывает человеческие отходы напрямую в реку через слив". Другие туалеты, найденные за пределами дворца в близлежащих строениях, хранили человеческие отходы внутри, как это работает в уборной.

Туалет, "который напрямую сбрасывает их в реку, похоже, имеет иерархическое значение", отметила Ким. Этим конкретным туалетом, возможно, пользовались наследный принц и ближайшие к нему придворные дамы.

Отмечается, что название дворца "Донгун" означает "наследный принц". Он был построен в 674 году нашей эры вместе с прудом под названием "пруд Воджи". Предыдущие раскопки обнаружили остатки по меньшей мере 26 зданий на этом месте, а также многочисленные артефакты, включая чаши, тарелки и кирпичи с цветочным узором.

"Хотя это и первый случай в Корее, эти туалеты со смывом не являются первыми изобретенными. Группа исследователей в своей статье 2016 года написала, что у цивилизации долины Инда, базировавшейся на территории современного Пакистана, были города со смывными туалетами. Эта цивилизация процветала между 2600 и 1900 годами до н. э., примерно в то время, когда в Египте строились пирамиды. Туалеты со смывом в долине Инда сбрасывали отходы в ряд стоков, которые выливались в канализационную систему", - сказано в статье.

Интерестно, что англичане, которым иногда приписывают изобретение первых современных туалетов со смывом, разработали туалеты со смывом гораздо позже. Сэр Джон Харрингтон изобрел устройство в 1596 году для королевы Елизаветы I, которое сбрасывало отходы в выгребные ямы - раннюю версию современных туалетов.

Новости археологии

На острове Мэн (Великобритания) археологи обнаружили редкую бронзовую ложку, которую, по мнению экспертов, мог использовать шаман железного века для предсказания будущего. Она по форме напоминает клубнику и является одной из 28, найденных в Европе, и датируется 400-100 гг. до н. э.

Интерестно, что похожие ритуальные ложки были найдены в Великобритании, Ирландии и Франции.

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