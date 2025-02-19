Похожие ритуальные ложки были найдены в Великобритании, Ирландии и Франции.

На острове Мэн (Великобритания) археологи обнаружили редкую бронзовую ложку, которую, по мнению экспертов, мог использовать шаман железного века для предсказания будущего.

Как пишет Live Science, ложка, которая по форме напоминает клубнику, является одной из 28, найденных в Европе, и датируется 400-100 гг. до н. э.

"Хотя это звучит довольно просто, потому что мы называем ее ложкой, на самом деле это необычная находка, иллюстрирующая потенциальную ритуальную деятельность, происходящую на острове Мэн", - сказала Эллисон Фокс, куратор археологии в Национальном наследии острова Мэн.

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Отмечается, что эксперты не уверены, для чего именно использовались эти ложки. Чаша прибора украшена гравировкой в ​​виде двух линий, которые образуют крест внизу, разделяя чашу на четыре квадранта.

"Было высказано предположение, что в ложку с крестом наливали жидкость в какой-то форме, и то, в какую четверть она приземлялась, говорило о будущем", - заявила Фокс.

Интерестно, что похожие ритуальные ложки были найдены в Великобритании, Ирландии и Франции.

В Британском музее есть несколько таких металлических ложек, которые часто встречаются парами - одна с вырезанным крестом, а другая с небольшим отверстием. Жидкость, такая как вода, пиво или даже кровь, могла капать с ложки с отверстием в ложку с крестом. По данным Британского музея, тот факт, что в могилах было найдено много ложек, может указывать на то, что они были личными вещами, а не частью погребальной церемонии.

По словам Фокс, недавно найденная ложка является первой в своем роде, найденной на острове Мэн, и "эта находка, в частности, надежно помещает остров Мэн на карту ритуала железного века".

Сейчас ложка экспонируется в Доме Мананнана, музее на западном побережье острова.

Новости археологии

Ранее археологи нашли клад золотых и серебряных монет, предлагаемых как "дьявольские деньги", в средневековом культовом месте в Нидерландах. Эта находка проливает больше света на ритуалы дохристианских групп в этой части Европы.

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