Результаты показали, что новые наночастицы могут точно накапливаться на опухоли и генерировать мощный сигнал флуоресценции.

Научная группа под руководством профессора Пэн Бо разработала биосовместимые нетоксичные флуоресцентные наночастицы (KHLF) для ранней диагностики опухолей.

Как пишет Medicalxpress в отличие от обычных средств, биовизуализация может точно находить и диагностировать опухоли на ранней стадии с помощью оценки физиологических процессов на клеточном и молекулярном уровнях. Однако низкое разрешение и опасное ионизирующее излучение КТ, ПЭТ и ОФЕКТ-изображений ограничивают их применение в лечении и диагностике раковых заболеваний.

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Приготовление наночастиц происходит по атипичному гидротермальному методу. Нужные химические вещества получают в водных растворах определенной концентрации путем растворения микроэлементов в деионизированной воде.

Исследователи модифицировали наночастицы и позволили им связывать фолиевую кислоту, чтобы сделать его растворимым в воде и придать способность нацеливаться на опухоли.

Флуоресцентный скрининг показал, что модификация структуры фолиевой кислоты несущественно ослабила интенсивность флуоресценции наночастиц. Были проведены различные виды визуализации опухолей. Результаты показали, что новые наночастицы могут точно накапливаться на опухоли и генерировать мощный сигнал флуоресценции.

Ученые надеются, что этот метод флуоресцентной визуализации на основе наночастиц имеет большой потенциал в эффективной диагностике опухолей.

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Автор: Виктория Гордиенко