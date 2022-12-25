"Ноосфера" идет в Антарктику с большим трезубом на борту.

Украинский ледокол "Ноосфера" начал новый антарктический сезон.

Сегодня, 24 декабря, флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику, об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины.

"Это уже второй его антарктический сезон под сине-желтым флагом. Капитаном судна, как и в прошлый раз, является Павел Панасюк", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта экспедиция является совместной украинско-польской и профинансирована преимущественно за средства Польской антарктической программы. Поэтому сначала "Ноосфера" отправится на польскую антарктическую станцию "Арцтовский", которая расположена на острове Кинг Джордж.

Потом ледокол доставит грузы и украинскую команду технических специалистов на станцию "Академик Вернадский". Как пояснили в центре, эти специалисты должны завершить начатую модернизацию ее инфраструктуры: в планах - замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного здания станции и тому подобное.

"Впереди у судна длинная дорога через Атлантический и Южный океаны. Ожидается, что ледокол прибудет на "Вернадский" до конца января следующего года. Кстати, "Ноосфера" идет в Антарктиду с большим трезубом на борту - размером 1,25 м на 1,05 м", - сообщили в центре.

Также отмечается, что два малых государственных герба Украины были установлены осенью этого года во время ремонта и подготовки судна к антарктическому рейсу. В частности, украинские символы установили на фальштрубах с правого и левого борта судна.

Важные новости о ледоколе "Ноосфера" - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2021 года Украина за 5 млн долл. приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 5 октября он прибыл в Одессу. В конце октября стало известно, что "Джеймс Кларк Росс" получил название "Ноосфера". Оно связано с именем академика Владимира Вернадского, посвятившего много лет изучению ноосферы.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

28 января 2022 года ледокол "Ноосфера" вышел из Одессы в первый рейс. В мае стало известно, что из-за войны он не может вернуться в Украину после успешного завершения первого антарктического сезона. Судно зашло в порт Кейптаун для технического обслуживания и подготовки к новым путешествиям.

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