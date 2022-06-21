Заседание состоялось в городе Болонья (Италия) и было посвящено основам новой стратегии ЕПС на 2022-2027 годы.

Украина впервые присоединилась к заседанию Европейского полярного совета (ЕПС) - организации, занимающейся стратегическим развитием полярных исследований и других инициатив по Арктике и Антарктике в Европе.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, принять участие в мероприятии пригласили Национальный антарктический научный центр на правах нового члена Совета, ведь в апреле этого года НАНЦ получил полноправное членство в ЕПС.

Выездное заседание Европейского полярного совета состоялось 13-17 июня 2022 года в городе Болонья (Италия) и было посвящено основам новой стратегии ЕПС на 2022-2027 годы.

В частности, участники обсудили детали нового стратегического видения и миссии Совета, которая будет разделена на тематические блоки для более эффективной координации, сотрудничества и взаимодействия членов ЕПС как между собой, так и с другими заинтересованными организациями.

В течение лета проект Стратегии будет проработан рабочей группой экспертов и согласован со всеми членами ЕПС. Ожидается, что окончательный вариант Стратегии на 2022-2027 годы будет утвержден на следующем пленарном заседании ЄПС осенью 2022 года.

ЕПС называют европейским "элитным клубом" антарктических исследований. Главная цель Совета - способствовать многостороннему сотрудничеству участников по изучению полярных регионов. Он действует как единый контактный пункт для коммуникации европейских полярных исследователей как между собой, так и с международными партнерами.

Национальный антарктический научный центр стал членом Европейского полярного совета 5 апреля 2022 года. Это даст новые возможности украинским ученым для изучения Арктики и Антарктики, а также улучшит интеграцию украинской науки в европейское исследовательское пространство.

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