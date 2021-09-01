Между Государственным космическим агентством Украины и Космическим командованием Министерства обороны США подписан Меморандум относительно сотрудничества в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.
Об этом сообщают в Офисе президента Украины.
Документ расширяет развитие украинско-американского сотрудничества новым направлением и соответствует участию Украины в реализации космической программы "Артемида" под руководством США.
Также Меморандум открывает для Украины дополнительные возможности в контексте намерений по подготовке собственной ракеты-носителя для будущих коммерческих запусков.
Читайте такжеHubble сделал фото редкого космического явленияСотрудничество будет способствовать возобновлению прежних или заключению новых двусторонних договоренностей между Украиной и США в космической сфере.
Напомним, что ранее руководитель NASA Билл Нельсон принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину.