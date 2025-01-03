Исследователи из Кентерберийского университета утверждают, что Вселенная на самом деле не расширяется одинаково во всех направлениях.

Некоторые ученые утверждают, что темной энергии не существует, и это может помочь разгадать одну из самых больших загадок Вселенной. Об этом говорится в новой статье "Сверхновые доказательства фундаментальных изменений в космологических моделях" в ежемесячном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, пишет Independent.

В течение века ученые считали, что Вселенная расширяется во всех направлениях и для подтверждения этой гипотезы астрономы использовали понятие темной энергии. Но ее нельзя увидеть напрямую, к тому же ее существование никогда не было доказано. Но ученые предполагают, что она должна существовать из-за эффекта, который она производит на Вселенную, и что она необходима для решения некоторых фундаментальных проблем в нашем понимании космоса.

Однако исследователи из Кентерберийского университета говорят, что Вселенная на самом деле не расширяется одинаково во всех направлениях. Вместо этого, она растет в более разнообразных направлениях, что может устранить необходимость в темной энергии.

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Ученые говорят, что путаница может быть следствием того, что гравитация замедляет время. В пустом пространстве часы тикают быстрее, чем, например, в насыщенной галактике.

"Наши результаты показывают, что нам не нужна темная энергия, чтобы объяснить, почему Вселенная расширяется с ускорением. Темная энергия – это ошибочное определение вариаций кинетической энергии расширения, которая не является равномерной в такой кусковой Вселенной, как та, в которой мы живем", – утверждает Дэвид Уилтшир из Кентерберийского университета в Крайстчерче, Новая Зеландия, который возглавлял исследование.

Он отметил, что новое исследование предоставляет убедительные доказательства, которые могут решить некоторые ключевые вопросы, связанные с нюансами нашего расширяющегося космоса.

"Благодаря новым данным самая большая тайна Вселенной может быть разгадана до конца десятилетия", – убежден исследователь.

Исследование космоса

Ученые могли полностью ошибаться относительно происхождения колец Сатурна. Хотя кольца не выглядят старше нескольких сотен миллионов лет, новое исследование показало, что на самом деле им могут быть миллиарды лет.

Исследователи предполагают, что кольца могли образоваться на ранней стадии истории Солнечной системы, около 4-4,5 миллиарда лет назад, когда Солнечная система была гораздо более хаотичной.

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