Засуха и другие природные или антропогенные катастрофы могли повлиять на гибель обществ и стран, но часто они просто выступают в роли триггеров.

Как известно, с возрастом здоровье человека ухудшается и, в конечном итоге, может привести к его смерти. Международная группа ученых из университетов Вагенингена (Нидерланды), Кембриджа, Эксетера (Великобритания) и Вашингтона (США) пришла к выводу, что нечто подобное может происходить не только с отдельными людьми, но и целыми обществами, пишет издание PNAS.

Так, ученые обнаружили "опасный" возраст государств, когда они рискуют исчезнуть с карты мира. Почему возникают и потом внезапно разрушаются многие могущественные империи? Есть ли какая-то закономерность в процессе разрушения империй или отдельных обществ и когда государства становятся особенно уязвимыми для коллапса?

Ученые считают, что причин много - от засух и землетрясений до длительных войн, но далеко не все из них удовлетворяют историков. Иногда для гибели государства, кажется, нет объективных причин.

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"Мы часто фокусируем внимание на внешних факторах, таких как засуха и другие природные или антропогенные катастрофы. Они могли повлиять на гибель обществ и стран, но часто они просто выступают в роли триггеров, действующих лишь в связи с внутренней динамикой того или иного государства" , – отметил профессор из Университета штата Вашингтон Тим Колер, один из авторов исследования.

Ученые проанализировали историю 324 древних государств за пять тысячелетий. Обычно такой подход применяется для изучения риска смерти людей, но, по мнению ученых, никто не пытался рассмотреть вероятность гибели того или иного общества. Установлено, что по аналогии с человеческими организмами риск гибели государств резко возрастает в первые два столетия после их образования и затем выравнивается, что позволяет некоторым обществам существовать гораздо дольше, чем другим.

Эта закономерность присуща всему миру - от европейских обществ эпохи модерна до ранних цивилизаций Северной и Южной Америки, а также китайских династий. Например, древние династии Китая существовали около 300 лет в течение последних двух тысячелетий.

Хотя современные общества сильно отличаются от древних, исследователи полагают, что нет никаких оснований предполагать, что они не подвержены механизмам, которые веками приводили государства как к росту, так и к упадку. Ведь те же процессы, которые дестабилизировали древние общества, такие как социальная несправедливость, дефицит, экстремальные климатические вызовы, все еще могут вызвать недовольство и в наше время приводить к насилию.

История мира - результаты последних исследований

В Турции археологи обнаружили тайный потерянный язык, который существовал 3000 лет назад. Секретный текст нашли на глиняной табличке, среди десятков тысяч других древних глиняных табличек, написанных во времена Хеттской империи во втором тысячелетии до нашей эры.

Ранее УНИАН сообщал, что под антарктическим льдом было обнаружен ландшафт возрастом 14 миллионов лет. Ученые предположили, что древние речные долины и высокогорья ландшафта образовались после распада суперконтинента Гондвана.

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