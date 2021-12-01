Антитело 35b5 получили из крови пациента, перенесшего болезнь в тяжелой форме.

Ученые Института вирусологии и Медицинской школы Чжуншань в Гуанчжоу (Китай) открыли моноклональное антитело 35B5 для разработки универсальной вакцины от COVID-19. По их словам, оно может эффективно нейтрализовать различные штаммы коронавируса.

Об этом сообщает профильный ресурс bioRxiv.

Антитело 35b5 получили из крови пациента, перенесшего болезнь в тяжелой форме. Его удалось обнаружить в рамках исследований с применением криоэлектронного микроскопа. Оно действует только на уникальную часть коронавируса, которая не изменяется в процессе мутации.

Ученые говорят, что на основе этого моноклонального антитела можно будет создать универсальную вакцину, которая будет защищать от различных штаммов, в том числе от недавно обнаруженного "Омикрона".

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая на днях призвала не закрывать границы из-за нового штамма коронавируса "Омикрон", теперь рекомендует людям старше 60 лет, а также невакцинированным гражданам и людям со слабым иммунитетом временно отказаться от путешествий.

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Автор: Марта Гичко