Исследователи считают, что жевательная резинка поможет уменьшить передачу вируса.

Борьба с коронавирусом вышла на новый уровень. Ученые изобрели жевательную резинку, которая нейтрализует коронавирус в слюне.

Об этом сообщает CNBC

"SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что, когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может достичь других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне", - отметил автор исследования Генри Дэниэлла.

По его словам, жвачка поможет уменьшить передачу вируса. Жвачка содержит в своем составе белок ACE2, который предотвращает проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, может блокировать рецептор ACE2 в клетках или связаться с белком спайк.

Читайте такжеУченые открыли антитело для разработки универсальной COVID-вакциныУченые провели исследование на образцах слюны пациентов с COVID-19. Ее подвергли воздействию ACE2 и обнаружили, что уровни вирусной РНК резко снизились. Теперь ученые работают над тем, чтобы получить разрешение на проведение клинического испытания.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки 5 декабря зафиксировали 4 478 новых случаев коронавируса: из них детей – 429, медработников – 52. От осложнений скончались 239 человек, а 9 082 — выздоровели. Госпитализировали 1 660 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 29 702 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 13 419, методом ИФА — 2 227. Также сделали 14 056 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16 миллионов ПЦР-тестирований на коронавирус.

Читайте также Появилась первая фотография штамма коронавируса "Омикрон" Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за прошедшую неделю от коронавируса сделали почти 1,3 млн прививок. Вчера вакцину получили более 70 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 5 декабря вакцинировались от коронавируса 70 797 человек. Из которых первую дозу получили 27 161 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 43 636.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 753 066 человек. Из них получили первую дозу вакцины -13 753 064 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077. В общей сложности в стране было проведено 25 559 141 прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева