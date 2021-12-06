Борьба с коронавирусом вышла на новый уровень. Ученые изобрели жевательную резинку, которая нейтрализует коронавирус в слюне.
Об этом сообщает CNBC
"SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что, когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может достичь других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне", - отметил автор исследования Генри Дэниэлла.
По его словам, жвачка поможет уменьшить передачу вируса. Жвачка содержит в своем составе белок ACE2, который предотвращает проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, может блокировать рецептор ACE2 в клетках или связаться с белком спайк.
Читайте такжеУченые открыли антитело для разработки универсальной COVID-вакциныУченые провели исследование на образцах слюны пациентов с COVID-19. Ее подвергли воздействию ACE2 и обнаружили, что уровни вирусной РНК резко снизились. Теперь ученые работают над тем, чтобы получить разрешение на проведение клинического испытания.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки 5 декабря зафиксировали 4 478 новых случаев коронавируса: из них детей – 429, медработников – 52. От осложнений скончались 239 человек, а 9 082 — выздоровели. Госпитализировали 1 660 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали 29 702 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 13 419, методом ИФА — 2 227. Также сделали 14 056 экспресс-тестов на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 16 миллионов ПЦР-тестирований на коронавирус.
Читайте такжеПоявилась первая фотография штамма коронавируса "Омикрон"Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине за прошедшую неделю от коронавируса сделали почти 1,3 млн прививок. Вчера вакцину получили более 70 тысяч человек.
За прошедшие сутки, 5 декабря вакцинировались от коронавируса 70 797 человек. Из которых первую дозу получили 27 161 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 43 636.
С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 753 066 человек. Из них получили первую дозу вакцины -13 753 064 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077. В общей сложности в стране было проведено 25 559 141 прививки.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.