Ученые отметили, что кораллы выглядели здоровыми и не пострадали от человеческой деятельности.

Ученые в водах Таити обнаружили крайне редкую находку. Исследователи случайно наткнулись на нетронутый человеком коралловый риф.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Коралловую долину, которая расположена в южной части Тихого океана открыла французская исследовательница Леонор Хедуэн во время погружения с местным дайвинг-клубом. Команда провела под водой 200 часов, чтобы изучить риф. Ученые сделали фото и различные замеры, а также собрали образцы кораллов.

Хедуэн поразило то, что кораллы выглядели здоровыми и не пострадали от человеческой деятельности. Согласно отчету Глобального проекта мониторинга коралловых рифов, за последнее десятилетие человечество убило 14% кораллов в мире.

Как ранее сообщал УНИАН, 35-летний житель Москвы взялся чистить аквариум, а заодно и избавиться от разросшихся там кораллов-зоантусов. Однако сделать последнее оказалось непросто, и глава семьи решил размочить их горячей водой.

Уже во время процесса мужчине резко стало плохо. Нос заложило, начались чихание, озноб, температура тела поднялась до +40°C, руки и ноги стали неметь.

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